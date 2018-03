Grécke banky čakajú záťažové testy

Dôvodom je plánované ukončenie tretieho záchranného programu pre krajinu v auguste. Trhy aj veritelia totiž chcú záruky, že grécky finančný systém dokáže stáť na vlastných nohách.

Atény 26. marca (TASR) - Grécke banky môžu čoskoro spôsobiť Európe nové problémy. Regulátori totiž chystajú otestovať ich zdravie po 8 rokoch ekonomických turbulencií.



Štyri najväčšie grécke finančné inštitúty Eurobank, Alpha Bank, Piraeus a National Bank of Greece čakajú záťažové testy skôr než ostatné európske banky. Dôvodom je plánované ukončenie tretieho záchranného programu pre krajinu v auguste. Trhy aj veritelia totiž chcú záruky, že grécky finančný systém dokáže stáť na vlastných nohách.



"Trhy majú veľký strach, že regulátorov čaká negatívne prekvapenie prinajmenšom v prípade dvoch bánk," uviedol šéf investičnej banky AXIA Ventures Group Jonas Floriani v rozhovore pre CNBC.



Štyri spomenuté banky boli naposledy testované v roku 2015. Odvtedy získali nový kapitál vo výške takmer 15 miliárd eur. Grécke banky majú najvyšší podiel zlyhaných úverov vo svojich portfóliách v eurozóne. Podiel týchto úverov podľa aktuálnych údajov Európskej komisie (EK) predstavuje 47 %. Na porovnanie v Taliansku je to 12 %.



"S takmer 50 % má Grécko najvyšší podiel zlyhaných úverov v eurozóne. A to je obrovský problém," povedala šéfka Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) Daniele Nouyová. Nouyová začiatkom marca uviedla, že aj keď grécke banky sú v súčasnosti v lepšej kondícii než pred niekoľkými rokmi, zlé úvery sú stále veľkým problémom.



Šéf výskumu firmy Investment Bank of Greece Konstantinos Manolopoulos povedal v rozhovore pre CNBC, že výsledok záťažových testov sa dá len ťažko predpovedať. Priznal však, že kapitálové pozície gréckych bánk sú podstatne lepšie, než boli pred tromi rokmi.