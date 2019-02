Grécke banky majú stále najvyšší podiel zlyhaných úverov v eurozóne

Podiel zlyhaných úverov v portfóliách gréckych bánk dosahuje až 44,8 %.

Atény 19. februára (TASR) - Najväčším problémom gréckej ekonomiky je aj naďalej vysoký objem zlyhaných úverov v tamojších bankách. Uviedla to Piraeus Bank s tým, že banky prisľúbili ich výrazné skresanie.



Grécko v poslednom období urobilo niekoľko krokov na zníženie objemu zlyhaných úverov v bankách, tie však majú naďalej najväčší podiel týchto úverov v rámci eurozóny. Ukázali to najnovšie údaje Európskeho parlamentu.



Podľa spomínaných údajov dosahuje podiel zlyhaných úverov v portfóliách gréckych bánk až 44,8 %. Aj banky v Taliansku, o ktorého ekonomike sa v poslednom čase veľa hovorí, majú tento podiel omnoho nižší, dosahuje 9,7 %.



Grécke banky prisľúbili, že do roku 2021 podiel zlyhaných úverov výrazne znížia, uviedol v rozhovore pre stanicu CNBC šéf Piraeus Bank Christos Megalou. Ako dodal, štyri systémové banky, medzi nimi Piraeus Bank, sa dohodli, že do roku 2021 znížia objem zlyhaných úverov o 50 miliárd eur.



Samotná Piraeus Bank plánuje znížiť objem zlyhaných úverov o 15 miliárd eur. Megalou očakáva, že by sa to mohlo podariť potom, ako v roku 2018 skresala ich objem o päť miliárd eur.



Grécko v auguste minulého roka vystúpilo z tretieho a posledného záchranného programu. Pre krajinu sa tak skončilo osemročné obdobie financovania pomocou úverov od medzinárodných veriteľov. Atény však prisľúbili, že aj v ďalších rokoch budú plniť dohodnuté fiškálne ciele výmenou za určité zmiernenie dlhu.



Európska komisia očakáva, že tento rok vzrastie grécka ekonomika o 2,2 % a v roku 2020 sa rast zrýchli na 2,3 %. Ak sa odhad naplní, bude to znamenať tretí a štvrtý rok rastu ekonomiky po sebe.