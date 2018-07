Grécko môže financovať svoje potreby po skončení programu pomoci

Finančné rezervy, ktoré si Grécko vytvorilo počas čerpania záchrany, predstavujú akýsi vankúš. Pomôžu krajine pokrývať jej finančné potreby minimálne dva roky, povedal premiér.

Atény 2. júla (TASR) - Grécko bude schopné financovať svoje potreby po tom, ako v auguste vystúpi zo záchranného programu. Ale nevráti sa k spôsobom, ktoré ho v minulosti voviedli do dlhovej krízy. Vyhlásil to v pondelok grécky premiér Alexis Tsipras.



Dohoda s medzinárodnými veriteľmi o zmiernení dlhov, ktorú Grécko dosiahlo v júni, bola rozhodujúcim krokom, vyhlásil Tsipras. A dodal, že Atény si tak zabezpečili stabilný prístup na peňažné trhy aj po vypršaní záchranného programu 20. augusta.



"Vďaka vonkajším faktorom sme si zabezpečili nárazník pre prípad akýchkoľvek možných otrasov na trhoch," skonštatoval Tsipras. Preto môže podľa neho Grécko vystúpiť z programu bez akéhokoľvek finančného tlaku.



V septembri bude Grécko "schopné postaviť sa na vlastné nohy", tvrdil ľavicový premiér svojim ministrom a vyzval ich, aby pomohli vytvoriť plán opatrení "po skončení programu záchrany".



Dodal tiež, že Atény musia v období po vystúpení z programu zaviesť "obozretnú" fiškálnu politiku.



Táto nová politická cesta, ktorú si musí Grécko naplánovať, nemôže byť návratom do minulosti, k predchádzajúcej politike a starému politického systému, ku korupcii a daňovým únikom, dodal.