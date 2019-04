Grécko predčasne splatí MMF časť úverov

Grécko musí do roku 2024 MMF ešte splatiť 9,5 miliardy eur. MMF sa podieľal na záchrane krajiny sumou takmer 32 miliárd eur, z ktorých väčšiu časť už Atény splatili.

Atény/Solún 9. apríla (TASR) - Grécko chce v najbližších týždňoch predčasne splatiť väčšiu časť úverov, ktoré krajine poskytol Medzinárodný menový fond (MMF). V utorok to povedal grécky minister financií Euclid Tsakalotos.



"Pôžičky od MMF sú drahé. Úrok je viac než 5 % a my si teraz dokážeme požičiavať na trhu pri úroku okolo 3,4 %," uviedol Tsakalotos v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Thessaloniki 94,5.



Ide o úvery od MMF v hodnote okolo 4 miliardy eur. "Ak ich predčasne splatíme, získame peniaze a môžeme znížiť dane," dodal minister financií.



Posledný úsporný a reformný program pre Grécko sa skončil v auguste 2018. Atény odvtedy stoja na vlastných nohách a financujú sa na trhu. Grécko 5. marca, prvýkrát od roku 2010, predalo 10-ročné dlhopisy v celkovej hodnote 2,5 miliardy eur. Ich výnos dosiahol 3,9 %.