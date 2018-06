Grécky parlament schvaľuje balík reformných a úsporných opatrení

Skupina ministrov financií eurozóny sa bude 21. júna zaoberať možným znížením obrovských gréckych dlhov. Dôjde k tomu v prípade, ak Grécko splní podmienky veriteľov.

Atény 9. júna (TASR) - Pred skončením platnosti tretieho balíka medzinárodnej záchrannej pomoci Grécku v piatok (8.6.) večer predložil parlamentu minister financií Euklid Tsakalotos rozsiahly program ďalších reforiem a úspor. Jeho schválenie nasledujúci týždeň sa pokladá za isté, ale aj nevyhnutné.



V návrhu vlády sa predpokladá zníženie dôchodkov a nezdanenej časti príjmu. Týmto opatrením sa má dosiahnuť do roku 2022 pokles verejných výdavkov o 5 miliárd eur.



V reformnom balíku sú uvedené aj zábezpeky pre gréckych veriteľov. Ak by Grécko nezaplatilo jednu alebo viac splátok, veritelia by mohli sami prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) predávať majetok gréckeho štátu.



Atény predpokladajú, že budú dosahovať pomerne vysoký rozpočtový prebytok. Je to výsledok, do ktorého sa nezapočítavajú výdavky na obsluhu štátneho dlhu.



Medzinárodní veritelia žiadajú, aby bol primárny prebytok 3,5 % gréckeho hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda ho chce dosiahnuť tento rok 3,56-%. V nasledujúcom roku by mal vzrásť na 3,96 %, v roku 2020 na 4,15 HDP, v roku 2022 na 5,19 %.



Pri prebytku rozpočtu nad 3,5 % HDP chce vláda premiéra Alexisa Tsiprasa získanými financiami podporovať nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a investovať ich aj do rozvoja národného hospodárstva.