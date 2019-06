Greenpeace vyslalo odkaz vláde, uhlie podľa neho patrí do múzea

Predpoklad neotvorenia 12. ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky je v zmysle takzvaného procesu plánu uzatvárania, ktorý schválila vláda vlani v decembri.

Bratislava/Prievidza 11. júna (TASR) - Organizácia Greenpeace natočila v spolupráci s mladými ľuďmi odkaz slovenskej vláde. V tematickom videu sa pýta, kedy Slovensko ohlási koniec ťažby a spaľovania uhlia a prestane prispievať k ničeniu životného prostredia a prehlbovaniu klimatickej krízy. Greenpeace toto video premietal v pondelok (10. 6.) v noci na stenu budovy Slovenského národného múzea spolu s elektronickým transparentom "uhlie patrí do múzea". Informovala o tom v utorok mimovládna organizácia.



"Najnovšia verzia Akčného plánu transformácie hornej Nitry, ktorú pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richarda Rašiho (Smer-SD), obsahuje viacero dôležitých bodov. Ide o odmietnutie projektu 12. ťažobného poľa v bani Nováky, možný koniec bane Čáry v rokoch 2025 - 2026 a požiadavku odpisu uhoľných zásob," pripomenula organizácia. Dobrou správou podľa nej tiež je, že Slovenské elektrárne sa už viackrát vyjadrili, že po roku 2023 už s ďalším spaľovaním uhlia v elektrárni Nováky nepočítajú.



"Nastal čas, keď treba jasne a zrozumiteľne povedať, že s uhlím už Slovensko nepočíta. Preto vyzývame premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a podpredsedu vlády Rašiho, aby počas schvaľovania akčného plánu stanovili tiež presný dátum konca využívania uhlia v energetike. To bude čitateľný signál, že uhlie patrí do múzea," uviedol kampanier Greenpeace Radek Kubala.



Predpoklad neotvorenia 12. ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky je v zmysle takzvaného procesu plánu uzatvárania, ktorý schválila vláda vlani v decembri. Štát by tak nemal prispieť na jeho otvárku, čo by bolo v rozpore s jeho nariadením a financiami určenými aj na uzatváranie ostatných častí. Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) tvrdia, že 12. ťažobné pole nie je témou akčného plánu, predseda Dozornej rady HBP Rastislav Januščák však nevedel jednoznačne odpovedať na to, či HBP počítajú s ťažbou v 12. poli, alebo nie. Strategický dokument premeny uhoľného regiónu spomína harmonogram postupného zníženia ťažby, predčasného ukončenia polí a následnej likvidácie všetkých ťažobných úsekov, v prípade bane Čáry hovorí o jej ďalšom využívaní, ale nie na účely výroby elektrickej energie.



Akčný plán bude na svojom mimoriadnom rokovaní v Bojniciach 12. júna schvaľovať ešte Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pracovná skupina ho zároveň plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie. Dokument má byť schválený ako vládna stratégia, pričom na rokovanie vlády by ho mali predložiť na záver júna.