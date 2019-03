Grendel: Pri Národnom cyklistickom centre je množstvo otáznikov

Centrum by mohlo vzniknúť v Orechovej Potôni a stáť by podľa návrhu ministerstva financií malo takmer 30 miliónov eur.

Bratislava 5. marca (TASR) – Pri zámere vybudovať Národné cyklistické centrum (NCC) je množstvo otáznikov. Myslí si to poslanec opozičného hnutia OĽaNO Gábor Grendel, podľa ktorého nie je jasné, ako bola vyberaná lokalita, ani ako bolo vypočítané, koľko má tento projekt stáť.



Centrum by mohlo vzniknúť v Orechovej Potôni a stáť by podľa návrhu ministerstva financií malo takmer 30 miliónov eur. Financované by malo byť formou dotácie pre Národné cyklistické centrum s.r.o. Podľa Grendela tu vzniká množstvo otáznikov. "Prečo práve Orechová Potôň? Aké iné lokality zatiaľ nezapísané Národné cyklistické centrum s.r.o. zvažovalo? Kto a ako vypočítal sumu 29.860.860 eur? Na koho pozemkoch bude centrum postavené? Aké iné alternatívne lokality zvažovala zatiaľ nezapísaná eseročka, ministerstvo financií či premiér?" pýta sa poslanec.



K návrhu Ministerstva financií (MF) SR na uvoľnenie finančných prostriedkov na vybudovanie Národného cyklistického centra sa v pondelok (4. 3.) skončilo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie. "Hlavným cieľom projektu je vybudovanie multicyklistického komplexu, umožňujúceho celosezónne prevádzkovanie všetkých odvetví cyklistiky (cestná cyklistika, BMX, dráhová cyklistika, horská cyklistika, cyklokros, cyklotrial i sálová cyklistika)," konštatuje sa v návrhu.



Výstavba projektu NCC by mala byť financovaná prostredníctvom účelovej dotácie. "V prípade, ak si realizácia výstavby projektu vyžiada zvýšené náklady, tieto budú hradené Slovenským zväzom cyklistiky a bankovým úverom," uvádza návrh. Čerpanie dotácie je naplánované na obdobie piatich rokov 2019 až 2023.