Guvernér E. Nowotny hovorí o zlepšovaní sa situácie v ekonomike

Washington/New York/Viedeň 13. apríla (TASR) - Ewald Nowotny, končiaci guvernér rakúskej centrálnej banky, hovorí o upokojujúcom sa vývoji svetovej ekonomiky a je si istý, že „práve v týchto dňoch sa nálada zlepšuje".



"Práve Číne sa začína dariť lepšie a Čína vie, že sa darí lepšie aj Nemecku, a to isté platí aj pre eurozónu,“ uviedol to Nowotny sobotu pre rannú spravodajskú reláciu rakúskej rozhlasovej stanice Ö1 v súvislosti s jarným zasadaním Medzinárodného menového fondu (MMF).



Nowotny sa zúčastnil nielen na rokovaní MMF a Svetovej banky vo Washingtone, ale spolu s ministrom financií Hartwigom Lögerom a skupinou manažérov popredných firiem kótovaných na burze cestoval aj do New Yorku, kde propagoval Rakúsko ako európsku krajinu príťažlivú pre zahraničné investície.