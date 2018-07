H. Mass: Európa nebude v obchodnom spore ustupovať hrozbám z USA

Maas pripomenul, že nové clá spôsobia problémy všetkým stranám.



Berlín 24. júla (TASR) - Spojené štáty si hrozbami nevymôžu od Európy ústupky v obchodnom spore. Uviedol to nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, podľa ktorého je spory potrebné riešiť prostredníctvom rokovaní.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker by sa mal v stredu (25.7.) stretnúť vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa vyhráža zavedením nových dovozných ciel na autá z Európskej únie. Okrem diskusií o dovoze áut z EÚ do USA a Trumpových plánoch uvaliť na tento dovoz zvýšené clá, plánujú Juncker a Trump rokovať aj o už zavedených amerických clách na oceľ a hliník z EÚ.



"Je správne, že Jean-Claude Juncker sa bude vo Washingtone snažiť nájsť riešenie, nejdeme však na rokovania s pištoľou na hrudi," povedal Maas v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu. Ako dodal, nemyslí si, že hrozby posunú Európsku úniu bližšie k riešeniu situácie. Dúfa, že sa (problém) podarí vyriešiť konsenzom a Európska únia sa určite nenechá tlačiť k ústupkom hrozbami.



Trump sa viackrát sťažoval, že EÚ uplatňuje na americké autá vyššie dovozné clá než Američania na autá z EÚ a Európsku úniu nazval "nepriateľom". Podľa predstaviteľov Európskej únie je to pravda len čiastočne, pretože napríklad dovozné clá na nákladné autá sú v USA omnoho vyššie než v EÚ.



Maas pripomenul, že nové clá spôsobia problémy všetkým stranám. "V konečnom dôsledku stratia všetky, aj Američania," dodal Mass s tým, že dúfa, že si to vo Washingtone uvedomia.