H. Seko: Zóna voľného obchodu medzi EÚ a Japonskom má význam

Praha 4. februára (TASR) - Minulý týždeň vstúpila do platnosti obchodná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom. Je najrozsiahlejšou zmluvou o voľnom obchode, akú kedy EÚ uzavrela. Dohoda medzi oboma ekonomickými veľmocami vysiela správu, že medzinárodné pakty majú aj v období silnejúceho protekcionizmu stále zmysel.



Šéfka únijnej diplomacie Federica Mogheriniová uviedla, že obe strany majú čo oslavovať. „Vstupujeme do doteraz najväčšej zóny voľného obchodu,“ uviedla. Japonský minister obchodu Hirošige Seko poukázal na význam dohody najmä v súvislosti s rastúcim protekcionizmom v oblasti obchodu. Dohoda je v rozpore s postojom prezidenta USA Donalda Trumpa k clám na dovoz tovarov od mnohých obchodných partnerov.



Portál iDNES.cz napísal, že pakt odstraňuje takmer všetky clá vo vzájomnom obchode EÚ a Japonska. Vzťahuje sa na takmer tretinu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) a 635 miliónov ľudí.



Vzhľadom na veľký vplyv paktu na japonský vývoz automobilov do Európy a vývoz európskych poľnohospodárskych produktov do Japonska sa dohoda nazýva aj „autá za syr“. Len európski exportéri by mali na clách ušetriť takmer jednu miliardu eur ročne.



Dohoda zrušila 99 % ciel na japonské tovary predávané v Európe, kým pri vývoze z EÚ do Japonska sa zrušilo 94 % ciel s tým, že v budúcnosti sa tento podiel zvýši na 99 %. Terajší rozdiel súvisí s výnimkami pri takých produktoch, ako je ryža, ktorej dovoz má v Japonsku silnú politickú ochranu.



Podľa EÚ by jej mala dohoda o zóne voľného obchodu priniesť zvýšenie vývozu najmä chemikálií, odevov, kozmetiky a piva.



Brusel odhaduje, že dohoda do roku 2035, keď začne platiť v celom rozsahu, prinesie Únii rast HDP o 33 miliárd eur, čo je jeho 0,14 %. Japonský HDP by sa mal zvýšiť o 1 % alebo 5,2 bilióna JPY (41,63 miliardy eur).