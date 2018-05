Hampl: Česká ekonomika sa prehrieva, ČNB by mala zvýšiť úrokové sadzby

Prognóza ČNB počíta s jedným zvýšením úrokových sadzieb niekedy na konci tohto roka.

Praha 21. mája (TASR) - Česká ekonomika sa prehrieva, a preto nastal čas na sprísnenie menovej politiky zvýšením úrokových sadzieb, uviedol viceguvernér Českej národnej banky (ČNB) Mojmír Hampl v rozhovore pre český časopis Týden.



Hampl ako jediný v Bankovej rade ČNB na jej poslednom zasadnutí 3. mája hlasoval pre zvýšenie hlavnej repo sadzby o 25 bázických bodov, zatiaľ čo zvyšných šesť členov rozhodlo o tom, že zostala nezmenená na úrovni 0,75 %.



"Existujú na to dva pohľady. Ten prvý hovorí: Počkajme a uvidíme. Druhý pohľad nám však ponúka obrázok prehrievajúcej sa ekonomiky, vidíme nedostatok pracovnej sily a cítime, že to kúrenie kúri už príliš a že je možno ten správny okamih siahnuť na kohútik a trochu ho stlmiť. Ja patrím do toho druhého tábora."



Prognóza ČNB počíta s jedným zvýšením úrokových sadzieb niekedy na konci tohto roka. Centrálna banka po ukončení kurzového záväzku pred viac než rokom už zdvihla sadzby celkovo trikrát, prvýkrát vlani v auguste a naposledy tento rok vo februári.



Hampl ďalej povedal, že sa objavujú známky útlmu nemeckých objednávok pre českých exportérov, aj keď "z hľadiska domácej ekonomiky ako celku ešte stále vidíme, že sa nič dramatické nedeje". Signály ochladzovania podľa neho môžu ukazovať, že sa ekonomika len vracia z výnimočne svižného rastu k bežnejšiemu tempu.



"Hovorím si, že všetky tie náznaky spomalenia môžu len znamenať, že prechádzame z mimoriadne rýchleho hospodárskeho rastu na nejaký normálny rast, že sa skrátka vraciame na úroveň našej konštrukčnej rýchlosti. Hoci stále vnímam pretrvávajúce zahraničné riziká."