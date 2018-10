Rezort hospodárstva rokuje s investormi o strategickom parku v Haniske

Strategický park Haniska na východnom Slovensku získal v apríli status významnej investície.

Haniska 8. októbra (TASR) – Rezort hospodárstva rokuje s viacerými investormi, ktorých by chcel získať pre strategický park v Haniske pri Košiciach.



"V apríli sme park vyhlásili za strategický a mali sme rozpracovaných latentne niekoľkých investorov. Jedného konkrétneho sme mali veľmi silne rozpracovaného a keďže sa rozhodol pre inú lokalitu, komunikujeme s tými, ktorých sme mali dovtedy," uviedol počas minulotýždňového výjazdového rokovania vlády v obci Ploské minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Verí, že tam príde strategický investor. Ako povedal, pracuje sa na tom dlhodobo, nie mesiac alebo dva. "Máme rozdiskutovaných niekoľkých, ale to neznamená, že budeme úspešní a aj preto nechcem prezrádzať niektoré informácie, ktoré by mohli, poviem, 'vyplašiť' potenciálnych investorov," doplnil šéf rezortu.



V súvislosti s výstavbou parku majú podľa jeho slov kompletné geologické, seizmické a ostatné potrebné skúšky, ako aj archeologické prieskumy, ktoré sú potrebné. "Museli sme aj odškodné zaplatiť poľnohospodárom za zničenie úrody. V tejto chvíli prejdeme do iných konaní, to znamená konanie na vplyv na životné prostredie, a potom územné a stavebné konanie, ale tie budú už samozrejme závisieť od toho, ktorý konkrétny investor na to územie príde," dodal Žiga.



Strategický park Haniska na východnom Slovensku získal v apríli status významnej investície. Realizáciou stavby sa podľa MH SR zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja. Pôjde o jeden z najväčších strategických parkov v SR. Prevažná časť stavby sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese Košice-okolie, v katastrálnych územiach Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa a Sokoľany. Iba marginálna časť stavby sa nachádza v katastrálnom území Šaca, okres Košice II.