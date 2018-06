Harley-Davidson sa obáva dôsledkov odvetných ciel zo strany EÚ

Keď Donald Trump nastúpil minulý rok do úradu prezidenta, sľuboval, že z motoriek Harley-Davidson opäť urobí významnú značku.

Milwaukee 2. júna (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson sa obáva následkov rozhodnutia Washingtonu zaviesť na oceľ a hliník z Európskej únie dovozné clá. EÚ totiž v reakcii na krok USA oznámila, že na viaceré americké produkty uplatní odvetné clá. A týkalo by sa to aj motoriek.



Keďže si Američania nevymohli očakávané ústupky zo strany Európskej únie, Washington vo štvrtok 31. mája oznámil zavedenie dovozných ciel na európsku oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 %. Okrem EÚ oznámili USA dovozné clá aj voči Mexiku a Kanade. Brusel už informoval Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), že voči USA zavedie odvetné clá, pričom na jeho zozname sú aj motorky.



"Sme presvedčení, že odvetné clá na naše výrobky na akomkoľvek z našich kľúčových trhov sa výrazne odrazia na predaji," uviedla spoločnosť. Firma dodala, že v súčasnosti vyhodnocuje svoje možnosti, ako riešiť očakávané zvýšenie nákladov po rozhodnutí EÚ uplatniť odvetné dovozné clá.



Harley-Davidson sa pritom spoliehal na zahraničné trhy, keďže dopyt po jeho produktoch na domácom trhu klesá. Jeho cieľom bolo zvýšiť predaj motoriek v zahraničí na 50 % z celkového ročného objemu predaja zo súčasných zhruba 43 %. Európa, Afrika a Blízky východ sa na celkovom maloobchodnom predaji motoriek Harley-Davidson podieľali v minulom kvartáli zhruba 21 %.



Keď Donald Trump nastúpil minulý rok do úradu prezidenta, sľuboval, že z motoriek Harley-Davidson opäť urobí významnú značku. Ale po tom, ako v marci tohto roka Trump voči niektorým krajinám zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka, vedenie Harley-Davidson v apríli upozornilo, že 25-% clo na oceľ a 10-% clo na hliník zvýši náklady spoločnosti tento rok zhruba o 15 miliónov USD (12,85 milióna eur). Pritom už predtým firma zápasila s vyššími nákladmi v dôsledku rastúcich cien komodít na svetových trhoch.