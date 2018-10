Harley-Davidson zaznamenal v 3. kvartáli nárast zisku aj tržieb

Čistý zisk najväčšieho výrobcu motocyklov v USA sa v 3. štvrťroku zvýšil na 113,86 milióna USD (99,06 milióna eur), čo predstavuje 68 centov na akciu.

New York 23. októbra (TASR) - Americký výrobca ikonických motoriek Harley-Davidson zaznamenal v 3. kvartáli 2018 nárast tržieb aj zisku, ktorý prekonal odhady analytikov. Vďačí za to lepším tržbám v zahraničí.



Upravený zisk na akciu dosiahol 78 centov, zatiaľ čo analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, predpovedali firme zisk 53 centov na akciu.



Tieto výsledky odzrkadľujú zlepšenie zahraničných maloobchodných tržieb, kým na domácom trhu zaznamenala firma ich pokles.



Spoločnosť tiež realizuje viacročný plán optimalizácie výroby, pričom náklady s tým súvisiace dosiahli v 3. kvartáli približne 21 miliónov USD.



Tržby za tri mesiace do konca septembra 2018 vzrástli na 1,32 miliardy USD z vlaňajších 1,15 miliardy USD a boli vyššie ako 1,07 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.



Harley-Davidson naďalej počíta s tým, že v roku 2018 dodá klientom 231.000 až 236.000 kusov motocyklov.



(1 EUR = 1,1494 USD)