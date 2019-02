Hlad po pôžičkách zvýšil zisk českých bánk na rekordnú úroveň

Rekordné výsledky zaznamenalo viacero bánk, medzi nimi UniCredit či Moneta Money Bank. Rekordy padali aj v prípade menších bánk ako Airbank alebo Fio Banka.

Praha 8. februára (TASR) - České finančné domy majú za sebou historicky najlepší rok. Podľa predbežných údajov Českej národnej banky (ČNB) im minuloročný biznis vyniesol celkovo viac než 81 miliárd Kč (3,14 miliardy eur). To je o 10 % viac než za predchádzajúci rekordný rok 2017.



Ako uviedol server E15.cz, za výsledky vďačia banky rýchlo rastúcej ekonomike hladnej po pôžičkách a hypotekárnych úveroch v kombinácii so skokovým rastom sadzieb ČNB. Ten na jednej strane umožnil bankám razantne zvýšiť úroky z poskytovaných pôžičiek a na druhej bezprácne odkladať peniaze do centrálnej banky.



Rekordné výsledky zaznamenalo viacero bánk, medzi nimi UniCredit či Moneta Money Bank. Rekordy padali aj v prípade menších bánk ako Airbank alebo Fio Banka. Výsledková sezóna za minulý rok je ale stále vo svojom polčase, Česká spořitelna alebo ČSOB svoje výsledky ešte oznámia.



Podľa ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu banky do veľkej miery zarábali na pokračujúcom rozmachu hypotekárneho trhu, ktorému vlani ešte nestačila pristrihnúť krídla regulácia zo strany ČNB. Úverov na bývanie poskytli české banky v minulom roku približne toľko ako v predchádzajúcom roku, priemerný požadovaný úrok ale vzrástol z 2,28 na 2,91 %, teda o viac než štvrtinu.



(1 EUR = 25,809 CZK)