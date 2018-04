USA a Čína sa môžu vyhnúť obchodnej vojne, tvrdí hlavný ekonóm MMF

Obstfeld povedal, že aktuálna situácia ešte nevyústila do obchodnej vojny, keďže clá ešte neboli aktivované

Washington 17. apríla (TASR) - USA a Čína majú ešte stále dosť času na to, aby sa multilaterálnymi rokovaniami vyhli obchodnej vojne, myslí si hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu (MMF) Maurice Obstfeld.



Obstfeld na tlačovej konferencii pred začiatkom jarného zasadnutia MMF a Svetovej banky (SB) vo Washingtone povedal, že aktuálna situácia ešte nevyústila do obchodnej vojny, keďže clá ešte neboli aktivované. "V tejto chvíli, aj keď už boli vystrelené nejaké varovné výstrely, je to skôr predstieraná vojna." Dodal, že ešte stále je čas začať multilaterálne diskusie a využiť mechanizmy riešenia sporov, aby sa krajiny vyhli eskalácii obchodných sporov.