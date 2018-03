Hospodárstvo: Trendom v automobilovom priemysle je elektrifikácia áut

Do roku 2027 sa očakáva celosvetová hodnota trhu s elektrickými autami na úrovni približne 750 miliárd USD.

Bratislava 2. marca (TASR) - Hlavným súčasným trendom v automobilovom priemysle je elektrifikácia automobilov. Do roku 2027 sa očakáva celosvetová hodnota trhu s elektrickými autami na úrovni približne 750 miliárd USD. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.



Krajiny EÚ podľa neho vcelku úspešne začínajú na trhu s elektromobilmi konkurovať, v roku 2016 dosiahol počet registrovaných elektromobilov na trhu EÚ takmer 215.000 kusov. "Z pohľadu SR má slovenský automobilový priemysel veľkú perspektívu vzhľadom na už existujúce zázemie líderských automobilových spoločností, ktoré plne podporujú výrobu nových elektrických modelov. Pri prechode na plne elektrifikovanú dopravu je potrebné vyriešiť predovšetkým dve otázky, a to dostatočnú výdrž batérie automobilu a plnohodnotnú cestnú infraštruktúru," priblížil.



Pripomenul, že MH SR v roku 2017 pripravilo spolu so Združením automobilového priemyslu (ZAP) SR historicky prvý konkrétny projekt na podporu elektromobility v SR. "Nákup elektromobilov bude z tejto výzvy podporený sumou viac ako 5,2 miliónov eur a pokračuje aj v tomto roku. Zavedenie tejto podpory má pozitívny vplyv na predaj elektrických vozidiel a vytvára sa tak základ vozidlového parku elektrických a plug-in hybridných vozidiel na Slovensku. Príspevok na kúpu elektrických a plug-in hybridných vozidiel získalo ku koncu februára tohto roku 560 žiadateľov," spresnil.



MH SR podľa Stana vzhľadom na rozvoj alternatívnych palív a najmä elektromobility aktuálne pripravuje Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Pripravovaný akčný plán bude obsahovať 15 opatrení, ktoré by mali okrem iného pomôcť zrýchliť zavádzanie potrebnej infraštruktúry.



MH SR podľa hovorcu vážne uvažuje aj o podpore nabíjacej infraštruktúry pre samosprávy. Opatrenia, ktoré budú zahrnuté v akčnom pláne, vyplývajú z už schválených strategických dokumentov: Stratégia rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky a Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Týmito strategickými dokumentmi Slovensko implementuje viaceré smernice, ako napríklad eurosmernicu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), či eurosmernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, z ktorých vyplýva ďalšie realizovanie opatrení na podporu elektromobility.



"V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dôležitú úlohu pri rozširovaní elektromobility a počte elektromobilov a hybridných vozidiel majú aj samosprávy (vyhlasovanie nízkoemisných zón, zriaďovanie nabíjacích staníc), politika firiem vo vzťahu k ochrane životného prostredia i postupný vývoj a zlepšovanie parametrov samotných elektromobilov zo strany výrobcov (vyššia kapacita batérií a teda dlhší dojazd, ich rýchlejšie nabíjanie, cena elektromobilov). Práve cena a dojazd sú hlavnou prekážkou väčšieho rozšírenia elektromobilov," dodal Stano.