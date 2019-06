Hlivák: Pri nákupe elektromobilov pôjdeme príkladom, urobíme metodiku

Z modelového nákupu elektromobilu pre ÚVO vznikne niekoľko možností riešenia pre obce a mestá na Slovensku.

Bratislava 3. júna (TASR) - Predstavitelia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v pondelok v Bratislave predstavili modelové verejné obstarávanie elektromobilu pre potreby svojho úradu. ÚVO tak chce byť príkladom aj pre ostatné štátne inštitúcie.



"Touto súťažou chceme prakticky ukázať, ako sa má obstarávať elektromobil s vplyvom na životné prostredie. Chceme nielen poukazovať na to, ak je porušený zákon. Chceme hlavne dávať príklady dobrej praxe. Tu je jeden konkrétny príklad," povedal na brífingu na margo obstarávania elektromobilu pre ÚVO predseda úradu Miroslav Hlivák, za účasti riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania Jaroslava Lexu.



Z verejného obstarávania bude podľa Hlivákových slov urobená kompletná metodika obstarávania elektromobilu. "Chceme v nej urobiť 'krokovník' od A po Z. A ten, kto zopakuje takúto súťaž, tak bude vedieť, že je v súlade so zákonom. A my chceme ísť príkladom," podčiarkol Hlivák.



Podľa Lexu z modelového nákupu elektromobilu pre ÚVO vznikne niekoľko možností riešenia pre obce a mestá na Slovensku. "Bude sa to prispôsobovať konkrétnym regionálnym požiadavkám, najmä teplotným a geografickým," dodal Lexa.