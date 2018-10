Hlivák: Želám si, aby boli európske inštitúcie oboznámené s krokmi ÚVO

Tomuto cieľu by mala napomôcť zástupkyňa ÚVO v Bruseli Dana Coleová, ktorú Hlivák predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Európske inštitúcie by mali byť plne oboznámené s krokmi, ktoré uskutočňuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a úrad by mal byť schopný sa o nich s týmito inštitúciami vzájomne informovať. Myslí si to predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Tomuto cieľu by mala napomôcť zástupkyňa ÚVO v Bruseli Dana Coleová, ktorú Hlivák predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Ide podľa jeho slov o dlhoročnú diplomatku, ktorá od septembra pôsobí v stálom zastúpení Európskej komisie (EK) v Bruseli.



"Bude takou mojou predĺženou rukou vo vzťahu k európskym inštitúciám a budeme spoločne napĺňať našu víziu - etablovanie ÚVO pred európskymi inštitúciami," zdôraznil Hlivák. Prvé kontakty s európskymi inštitúciami sa podľa jeho slov úradu podarilo nadviazať v prvej polovici tohto roka. Uvedomuje si tak, že pred ÚVO je v tejto oblasti ešte dlhá cesta. "Je pre mňa dôležité, aby zástupcovia európskych inštitúcií boli priamo informovaní o realizácii krokov, ktoré predstavujú reformu verejného obstarávania na Slovensku," dodal Hlivák.



Coleová bude podľa vlastných slov komunikovať s EK o tom, čo sa deje na Slovensku. V prípade, ak bude ÚVO potrebovať akúkoľvek pomoc, podporu či radu, bude tieto informácie prenášať naspäť na úrad. "Tým sa snažíme, aby zmeny neboli až následne riešené EK, ale aby boli proaktívne riešené. To znamená, v čase, keď ich tvoríme, aby sme vedeli, že tvoríme niečo, čo je v súlade s nariadeniami EK a čo súčasne bude aj pomáhať Slovensku," opísala Coleová.



Spolu s vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku Ladislavom Mikom v pondelok podľa Hliváka diskutovali napríklad o novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú prijala vláda. Obsahuje podľa šéfa ÚVO 135 opatrení, ktoré majú zvýšiť transparentnosť, zrýchliť proces verejného obstarávania a zvýšiť účasť podnikateľov vo verejných súťažiach.



Hovorili tiež aj o profesionalizácii verejného obstarávania, ktorú chce ÚVO podľa Hliváka riešiť v súčinnosti s OECD, ale rovnako si chce vypočuť aj názor zástupcov európskych inštitúcií. "Chceme, aby kvalita súťaží na Slovensku bola väčšia, aby mala rastúci trend a k tomu práve bude slúžiť profesionalizácia a zriadenie komory verejných obstarávateľov, ktorí budú za túto svoju prácu niesť aj zodpovednosť," vysvetlil Hlivák.



Spoločne sa venovali aj téme elektronického verejného obstarávania, ktoré je podľa Hliváka kľúčovým nástrojom k systematickému zvyšovaniu transparentnosti vo verejnom obstarávaní. "Teší ma, že k 19. októbru Slovensko, tak ako kážu smernice Európskeho parlamentu, prejde do plnej elektronizácie verejného obstarávania," avizoval šéf ÚVO.