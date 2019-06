Hlivák: Zriadenie komory verejných obstarávateľov bude o rok

Nová legislatívna norma by mala podľa Hliváka zabezpečiť, aby boli verejní obstarávatelia právne postihnuteľní za pochybenia.

Bratislava 19. júna (TASR) – Plánované zriadenie Komory odborných garantov verejného obstarávania nebude možné zrealizovať skôr ako o rok, a to aj v prípade, že by tento legislatívny zámer schválila vláda v krátkom čase. Pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je profesionalizácia verejného obstarávania kľúčová, povedal v stredu na diskusii s novinármi predseda úradu Miroslav Hlivák.



"Až po schválení legislatívneho zámeru vládou začneme pripravovať návrh zákona, ktorý musí prejsť celým legislatívnym procesom," povedal Hlivák. Vláda pritom už o navrhovanej legislatívnej norme rokovala koncom apríla, no rokovanie prerušila. Hlivák zdôraznil, že ide o komplikovanú právnu normu nielen v rámci Slovenska, a preto jej je treba venovať dostatok času na prípravu.



Nová legislatívna norma by mala podľa Hliváka zabezpečiť, aby boli verejní obstarávatelia právne postihnuteľní za pochybenia, mali patričné vzdelanie, mohli vykonávať svoju činnosť až po zložení skúšky a mali zabezpečené kontinuálne vzdelávanie. Činnosť komory by mala byť financovaná z členských príspevkov a zároveň by malo byť členstvo v komore podmienkou na prácu verejného obstarávateľa.



Predseda úradu sa neobáva, že by táto úprava verejného obstarávania priniesla zvýšené náklady pre obce a mestá, ktoré si verejné obstarávanie zabezpečujú samé. Po konzultáciách so starostami si vie predstaviť, že by sa niekoľko menších obcí spojilo a platilo by jedného verejného obstarávateľa.



ÚVO sa podľa Hliváka za necelé dva roky jeho pôsobenia vo funkcii posunul aj v hodnotení medzinárodných inštitúcií. "ÚVO sa etabloval vo svete. Európska komisia (EK) povedala že Slovenská republika sa stala lídrom vo verejnom obstarávaní strednej Európy a ÚVO sa stal partnerom EK," povedal šéf ÚVO.



O zmenách, ktoré v ostatných mesiacoch na ÚVO nastali, svedčí podľa Hliváka aj skrátenie času kontrol a rastúci počet pokút. Za minulý rok z plánovaných 500.000 eur na pokutách uložil úrad pokuty za 2,4 milióna a reálne vybral 1,9 milióna eur.



"Moja snaha je budovať nezávislý kontrolný orgán. Úrad rozhoduje len v rámci zákona," povedal predseda úradu, podľa ktorého sa podarilo zjednodušiť aj zákon o verejnom obstarávaní. Od nového roka sa zvýšili limity pre zákazky s nízkou hodnotou a najmä samosprávy majú v novelizovanom zákone presný návod na bezproblémové verejné obstarávanie "Stačí, keď sa budú riadiť postupom podľa týchto dvoch strán zákona a viac nepotrebujú nič," dodal predseda úradu.