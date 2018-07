Hnúšťa rozšíri priemyselný park o nové pozemky za 1,3 milióna eur

Pripravené pozemky plánuje mesto ponúknuť cez Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu a obchodné komory investorom, ktorí by u nás chceli postaviť nejakú výrobnú halu.

Hnúšťa 3. júla (TASR) – Priemyselný park v Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese rozšíri tamojšia samospráva o nezastavané pozemky s rozlohou približne 40.000 štvorcových metrov. TASR o tom informoval primátor Michal Bagačka, podľa ktorého na kúpu pozemkov a ich úpravu dostali od ministerstva hospodárstva dotáciu vyše 1,3 milióna eur.



„Pripravené pozemky plánujeme ponúknuť cez Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a obchodné komory investorom, ktorí by u nás chceli postaviť nejakú výrobnú halu,“ vysvetlil primátor s tým, že už vlani mali investora, ktorý mal záujem stavať, ale mesto vtedy nemalo vlastné pozemky, ktoré by mu na tento účel poskytlo.



„Spomínané pozemky, ktoré kupujeme od spoločnosti SLZ Nova, majú aj tú výhodu, že sú tam všetky inžinierske siete. Takže po postavení haly sa prípadný investor môže na ne ľahko napojiť,“ dodal Bagačka.



Aktuálne v hnúšťanskom priemyselnom parku pôsobí niekoľko investorov, ktorí podľa primátora dovedna zamestnávajú do 800 ľudí. „Na rozdiel od iných regiónov sa však u nás ešte vždy dá nájsť pracovná sila. Preto považujeme rozšírenie parku za dôležitý krok k zvýšeniu zamestnanosti,“ uviedol Bagačka.