Holandská vláda vyzvala agrosektor, aby sa pripravil na tvrdý brexit

Brusel/Amsterdam 15. januára (TASR) - Holandská vláda varovala domácich poľnohospodárov, ovocinárov a záhradníkov, aby sa čo najskôr pripravovali na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, a vyhli sa tak nečakaným prekvapeniam po brexite. Uviedol v utorok spravodajský server DutchNews.nl.



Vláda vo svojom vyhlásení upozornila, že po brexite sa môže predĺžiť čakacia doba na hraniciach pre hraničné kontroly a agrosektor by sa mal pripraviť aj na zvýšené dane z dovozu. "Spolupráca má veľký význam pre holandský poľnohospodársky sektor, lebo treba zabezpečiť, že čerstvé výrobky, ako sú uhorky a rajčiny, sa dostanú k britským klientom čo najskôr aj po odchode Británie z EÚ," uvádza sa vo vládnom vyhlásení. Obzvlášť citlivé na dopady brexitu môže byť odvetvie dopravy, ktoré je priamo prepojené so záujmami agrovýrobcov.



Už vlani v novembri colná správa vyzvala spoločnosti, ktoré vyvážajú agroprodukty do Británie, aby vypracovali plán na zvládnutie nových regulačných nariadení.



DutchNews.nl pripomenul obavy britských odborníkov v oblasti potravinárskeho priemyslu, podľa ktorých paradajky z Holandska sú jedným z produktov, ktoré by mohli zmiznúť z regálov supermarketov v prípade, ak dôjde k takzvanému tvrdému brexitu, čiže odchodu Británie z Únie bez politickej dohody. Britský trh je hlavnou destináciou pre paradajky, papriky a uhorky vypestované na území Holandska.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)