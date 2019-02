Holandsko nečakane kúpilo podiel v Air France-KLM, zaskočilo Francúzov

Krátko po otvorení parížskej burzy sa cena akcií Air France-KLM prepadla o vyše 11 % na 11,29 eura/akcia. Hlavný index parížskej burzy CAC-40 zaznamenal pokles o 0,4 %.

Paríž 27. februára (TASR) - Cena akcií leteckej spoločnosti Air France-KLM zaznamenala v stredu prudký pokles potom, ako holandská vláda oznámila, že kúpila v aerolíniách takmer 13-percentný podiel. Cieľom tohto kroku bolo získať taký podiel, a tým aj vplyv, aký má v súčasnosti francúzska vláda.



Krátko po otvorení parížskej burzy sa cena akcií Air France-KLM prepadla o vyše 11 % na 11,29 eura/akcia. Hlavný index parížskej burzy CAC-40 zaznamenal pokles o 0,4 %.



Holandská vláda v utorok večer (26. 2.) oznámila, že za 680 miliónov eur kúpila zhruba 12,7-percentný podiel v Air France-KLM. Ako uviedol minister financií Wopke Hoekstra, Holandsko potrebuje získať väčší podiel v skupine, aby malo možnosť do budúcnosti ovplyvňovať vývoj v aliancii, v ktorej sú vzťahy napäté už od spojenia pred 15 rokmi. Minister sa tak vyjadril po sporoch v poslednom období v súvislosti s riadením aliancie.



Podľa Hoekstru plánuje Holandsko navýšiť svoj podiel až na 14 %, čím by sa dostalo takmer na úroveň Paríža, ktorý v Air France vlastní 14,3-percentný podiel. To Holandsku umožní mať adekvátne slovo pri budúcich strategických rozhodnutiach aliancie, dodal Hoekstra.



"Nákupom akcií chce mať holandská vláda možnosť priamo ovplyvňovať budúci vývoj v Air France-KLM s cieľom chrániť náš verejný záujem," povedal Hoekstra.



Francúzsko na oznámenia Holandska reagovalo podráždene. Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire upozornil, že holandská vláda urobila takýto krok bez toho, aby francúzsku stranu informovala a dodal, že je dôležité, aby "Air France-KLM fungovala bez politických zásahov". Podobne sa vyjadril aj francúzsky minister pre rozpočet Gérald Darmanin.



Air France a KLM sa spojili v roku 2004, do veľkej miery ale fungujú oddelene. Air France je však podstatne väčšia a navyše, pre časté štrajky zamestnancov zápasí s nemalými problémami.



Naopak, spoločnosti KLM sa darí, pričom jej úspech je úzko prepojený s letiskom Schiphol. KLM a Schiphol generujú tržby v miliardách eur a zamestnávajú desaťtisíce ľudí. Práve na to poukázal v poslednom období aj holandský premiér Mark Rutte, keď uviedol, že fungovanie KLM je pre holandskú ekonomiku kľúčové.