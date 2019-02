Holandsko potrebuje ročne okolo 50.000 zahraničných pracovníkov

Štatistický úrad spresnil, že v posledných rokoch prišlo do krajiny približne 750.000 ekonomických migrantov, väčšinou z Poľska a ďalších štátov strednej a východnej Európy.

Brusel/Amsterdam 25. februára (TASR) - Holandsko musí každý rok prilákať okolo 50.000 zahraničných pracovníkov z ostatných krajín Európskej únie, aby vykompenzovalo nedostatok na domácom trhu práce. Uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje národného štatistického úradu CBS.



Štatistický úrad spresnil, že v posledných rokoch prišlo do krajiny približne 750.000 ekonomických migrantov, väčšinou z Poľska a ďalších štátov strednej a východnej Európy. Tí často obsadzovali pracovné miesta v odvetviach, kde bol nedostatok vyškolených holandských pracovníkov, napríklad v oblasti logistiky.



Otázka migrujúcich pracovníkov z iných krajín EÚ sa už stala súčasťou predvolebnej kampane pred komunálnymi voľbami z 20. marca. Mnohé mestá poukazujú na nízku kvalitu bývania dočasných pracovníkov, pričom tí často platia neúmerne vysoké nájomné.



V provincii Limbursko, na juhu krajiny, orgány mestských samospráv spolu s niektorými podnikmi vypracovali akčný plán na zlepšenie podmienok bývania pre zahraničných pracovníkov, keďže sa dopyt po tomto druhu pracovnej sily neustále zvyšuje. Regionálna vláda provincie Brabantsko začala v tejto súvislosti vyšetrovať, prečo sa mnohí zahraniční pracovníci rozhodujú pre pobyt v dovolenkových parkoch.



DutchNews.nl upozornil, že podnikatelia a personálne agentúry tvrdia, že holandský trh práce stráca voči susedným krajinám ako je Dánsko a Nemecko, ktoré majú navrch pri nábore zamestnancov zo zahraničia, z krajín s nízkou nezamestnanosťou.



Združenie holandských náborových agentúr (ABU) vypočítalo, že zahraniční pracovníci prispievajú sumou 11 miliárd eur ročne do národného rozpočtu. "Bez zahraničných pracovníkov by sa naša ekonomika zastavila," uviedol pre televíziu NOS brabantský regionálny poslanec Bert Pauli.



