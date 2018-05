Cena ropy sa stáva rizikom pre svetovú konjunktúru

Cena ropy rastie už šiesty týždeň po sebe. V piatok napoludnie stál barel severomorskej ropy Brent 79,64 eura, čo bolo o 3,3 % viac ako pred týždňom.

Frankfurt nad Mohanom 18. mája (TASR) - Cena ropy na globálnom trhu sa stáva rizikom pre konjunktúru vo svete. Uviedla to nemecká Commerzbank v komentári o aktuálnych vyhliadkach svetovej ekonomiky.



Cena ropy rastie už šiesty týždeň po sebe. V piatok napoludnie stál barel (159 litrov) severomorskej ropy Brent 79,64 eura, čo bolo o 3,3 % viac ako pred týždňom. Rastie aj cena motorovej nafty a benzínov. Jörg Krämer, hlavný ekonóm Commerzbank, konštatoval, že drahá ropa už vytvára riziko pre hospodársky rast a trhy.



Poznamenal, že "ak ropa zostane na súčasnej cenovej úrovni do konca roku, príjmy domácností v Nemecku klesnú o 0,7 %". Krämer dodal, že taký pokles príjmov sa v celkových hospodárskych súvislostiach nemôže ignorovať.



Dôsledky vysokej ceny ropy, rastu eura a obchodnej vojny viedli exportov Commerzbank k tomu, že prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku znížili na 2 %. Aj túto prognózu treba chápať tak, že riziko jej poklesu je silné.



V Nemecku sa očakáva ďalší rast cien elektrickej energie, vykurovacieho oleja a motorových palív. Všetko sú to signály, že môže dôjsť k zníženiu spotreby domácností, ktorá tak úspešne niekoľko mesiacov rástla.