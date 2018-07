Peking: Čína je na obchodnú vojnu s USA plne pripravená

Napätie vo vzťahoch Číny a USA nabralo v posledných dňoch na obrátkach.

Peking 3. júla (TASR) - Čína je "plne pripravená" na obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, uviedol Peking v súvislosti s blížiacim sa termínom zavedenia amerických dovozných ciel na čínske produkty za vyše 30 miliárd USD.



Napätie vo vzťahoch Číny a USA nabralo v posledných dňoch na obrátkach. Ekonómovia očakávajú ďalšie zhoršenie po tom, ako by v piatok (6.7.) mali do platnosti vstúpiť americké dovozné clá na čínske produkty vo výške zhruba 34 miliárd USD (29,21 miliardy eur). Čína, ktorá od júla výrazne znížila dovozné clá na veľký počet spotrebných výrobkov, ako aj na autá a autokomponenty, plánuje tiež v piatok zaviesť na americké produkty odvetné clá, a rovnako na tovary vo výške 34 miliárd USD.



V tejto súvislosti čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že "Čína bude plne pripravená na uplatnenie balíka potrebných opatrení" s cieľom chrániť svoje národné záujmy. Očakáva sa, že na odvetné clá Číny doplatia aj americké automobilky, medzi nimi Ford či výrobca elektrických áut Tesla.