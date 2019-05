Čína obvinila USA z ekonomického terorizmu a šikanovania

Čína nesúhlasí s využívaním takých opatrení, ako sú obchodné sankcie, clá a protekcionizmus.

Peking 30. mája (TASR) - Čína vo štvrtok zosilnila ostrú rétoriku voči Spojeným štátom, ktoré v súvislosti s obchodným konfliktom obvinila z "ekonomického terorizmu".



Napätie medzi Washingtonom a Pekingom vzrástlo začiatkom mája, keď americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z ustupovania od pôvodných sľubov. Následne uvalil na čínsky dovoz do USA v hodnote 200 miliárd USD (179,63 miliardy eur) ročne zvýšené dovozné clá. Z pôvodných 10 % zvýšili USA clá na čínske produkty na 25 %. Peking na to reagoval zvýšením dovozných ciel na americké produkty na 60 miliárd USD ročne.



Ako povedal štátny tajomník čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čang Chan-chuej, Čína nesúhlasí s využívaním takých opatrení, ako sú obchodné sankcie, clá a protekcionizmus. "Odmietame obchodnú vojnu, ale nebojíme sa jej. Tieto zámerne provokatívne obchodné spory sú jednoznačným ekonomickým terorizmom, ekonomickým šovinizmom a ekonomickou šikanou," vyhlásil Čang Chan-chuej, ktorého citovala agentúra Reuters.



Dodal, že v obchodnej vojne každý iba stratí. "Tento obchodný konflikt bude mať vážne dôsledky na vývoj svetovej ekonomiky a jej zotavenie," povedal.



Od pritvrdenia krokov Washingtonu voči Číne sa zostrili aj reakcie Pekingu a k najnovším patria signály, že Čína by mohla využiť svoju dominantnú pozíciu v oblasti produkcie kovov vzácnych zemín a ich exportu na trh USA. Ide o skupinu prvkov, ktoré sú kľúčové pri produkcii viacerých dôležitých výrobkov, ako sú spotrebná elektronika, zdravotnícke prístroje, elektromobily či špeciálna vojenská technika.



Navyše, vo štvrtok čínsky vládny denník China Daily napísal, že "by bolo naivné myslieť si, že Čína nemá v zálohe aj iné protiopatrenia ako len vzácne zeminy". Upozornil, že ako už čínski predstavitelia dali najavo, majú k dispozícii "viacero nástrojov na riešenie akéhokoľvek problému, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku eskalácie obchodného konfliktu a sú pripravení brániť sa, nech to stojí čokoľvek".