Čínsky vývoz, dovoz aj prebytok vo februári klesli

Dôvodom boli oslavy lunárneho Nového roka aj obchodná vojna s USA.

Peking 8. marca (TASR) - Čínsky vývoz a dovoz klesli vo februári oveľa viac, ako sa očakávalo. Ukázali to v piatok oficiálne údaje čínskeho colného úradu. Dôvodom boli oslavy lunárneho Nového roka aj obchodná vojna s USA. V každom prípade, februárové údaje zvýšili obavy zo spomaľovania druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Export z Číny klesol vo februári o 20,7 % na 135,2 miliardy USD (119,95 miliardy eur) po januárovom náraste o 9,1 %. Import sa znížil o 5,2 % na 131,1 miliardy USD, čo je tiež väčší pokles ako o 1,5 % v januári.



Celkový obchodný prebytok Číny dosiahol vo februári 4,12 miliardy USD, čo je prudké zníženie z januárového prebytku vo výške 39,16 miliardy USD a oveľa menšie kladné saldo ako 24,45 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.



Za prvé dva mesiace klesol vývoz z Číny o 4,6 % a dovoz o 3,1 %, pričom obchodný prebytok dosiahol 43,7 miliardy USD.



Po očistení od vplyvu osláv lunárneho Nového roka februárový vývoz aj dovoz vzrástli, a to export o 1,5 % a import o 6,5 %.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi sa však minulý miesiac znížil na 14,7 miliardy USD z januárových 27,3 miliardy USD.



Najnovšie výsledky naznačili, že čínsky obchod slabne a nič nenaznačuje tomu, že by v blízkej budúcnosti malo dôjsť k jeho oživeniu. Odborníci teraz vyčkávajú na údaje o raste ekonomiky v 1. kvartáli tohto roka. Jej výkon v posledných troch mesiacoch roku 2018 stúpol o 6,4 %.



Vláda si dala za cieľ dosiahnuť v tomto roku hospodársky rast v pásme 6 až 6,5 %. V rámci boja so spomaľovaním ekonomiky plánuje výrazne znížiť dane a poplatky a uvoľniť menovú politiku.