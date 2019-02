Developeri majú záujem o súčasné aj nové lokality na Slovensku

Zníženie dopytu z ich strany aktuálne neevidujú medzinárodné poradenské spoločnosti.

Bratislava 8. februára (TASR) - Developeri a investori majú záujem o súčasné aj nové lokality na Slovensku, zníženie dopytu z ich strany aktuálne neevidujú medzinárodné poradenské spoločnosti. Uviedli to pre TASR.



V sektore industriálnych nehnuteľností je tu vstup nových hráčov na slovenský trh, ako aj rozširovanie portfólia u developerov, priblížila spoločnosť Cushman & Wakefield. V súvislosti so spomaľovaním ekonomiky dodala, že táto téma začala byť aktuálna koncom roka 2018. "Tým, že sme krajina automotive, je táto informácia o to viac citlivejšia," uviedol vedúci jej tímu pre priemyselné nehnuteľnosti Anton Jasenovec s tým, že aj závislá na tomto veľmi silnom ale aj senzitívnom segmente ekonomiky.



Z pohľadu spoločnosti CBRE sa developeri aktívne zaujímajú o ďalšie lokality v rámci celej SR. Zároveň eviduje aj rozvoj priemyselných projektov v balkánskych krajinách Európy. "Pri projektoch prenájmu kancelárskych priestorov neevidujeme žiadne spomalenie, trh je veľmi dynamický, firmy plánujú expanziu. Čo sa však môže veľmi rýchlo zmeniť, podobne ako v roku 2009," povedal o situácii na Slovensku šéf jej oddelenia pre kancelársky trh Oliver Galata.



Zo širšieho pohľadu poradenskej firmy pre komerčné nehnuteľnosti a investičný manažment Colliers International by investori do realít v krajinách Vyšehradskej štvorky, Bulharska a Rumunska mali byť obozretnejší v súvislosti s rizikami. K nim poradenská spoločnosť radí napríklad prehrievajúci sa cyklus výstavby, nedostatok pracovnej sily, brexit a s tým súvisiace krátenie financovania z Európskej únie, populistickú politiku či riziko zdaňovania aktív.