Európska komisia chce zabrániť eskalácii obchodného konfliktu s USA

Riga 20. júla (TASR) - Predstavitelia Európskej komisie (EK), ktorí sa na budúci týždeň stretnú vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, chcú zabrániť eskalácii obchodného sporu s USA.



"To, čo my zo strany EÚ zdôrazňujeme, je nevyhnutnosť riešiť tieto spory prostredníctvom rokovaní a pri dodržiavaní medzinárodných pravidiel, v tomto prípade pravidiel Svetovej obchodnej organizácie," povedal v piatok podpredseda EK Valdis Dombrovskis k plánovanej návšteve šéfa EK Jeana-Clauda Junckera v USA.



Tiež je potrebné sa vyhýbať jednostranným opatreniam, ako sa to stalo, keď USA zaviedli clá na dovoz ocele a hliníka, na ktoré EÚ zareagovala odvetnými opatreniami. "Je jasné, že je dôležité, aby sa nepokračovalo v takejto eskalácii," uviedol Dombrovskis. Konflikt má podľa neho negatívny vplyv na európsku ekonomiku, čo ukázalo napríklad zhoršenie ekonomickej prognózy EÚ.



Na budúci týždeň cestuje Juncker spoločne s komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou do Washingtonu, aby hľadali spôsoby riešenia obchodného sporu s USA. V stredu (25.7.) sa stretnú aj s prezidentom Trumpom.