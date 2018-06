EÚ by mala viesť v obchodnej vojne voči USA múdru politiku

Podľa Fuesta je americká vláda zrejme rozhodnutá rozvíjať obchodný konflikt aj ďalej, hoci jej domáca ekonomika bude tým trpieť a Spojené štáty sa budú čoraz viac dostávať do izolácie.

Berlín 17. júna (TASR) - Mníchovský ekonomický ústav Ifo v súvislosti so stupňujúcim sa obchodným konfliktom medzi USA a Čínou upozornil Európanov na možnosť nových problémov. „Sankčné clá USA voči Číne môžu viesť k tomu, že čínske tovary budú vo väčšom rozsahu prúdiť na európsky trh," v nedeľu to pre Nemeckú tlačovú agentúru (DPA) uviedol šéf ústavu Clemens Fuest.



Dodal, že EÚ by na to nemala reagovať proti Číne protekcionisticky, ale správne by bolo, aby naliehala na Peking, aby viac otvoril vlastný trh zahraničnému importu. Zdôraznil, že je dôležité, „aby koalícia odporcov americkej obchodnej politiky zostávala skutočne jednotná“.



Podľa Fuesta je americká vláda zrejme rozhodnutá rozvíjať obchodný konflikt aj ďalej, hoci jej domáca ekonomika bude tým trpieť a Spojené štáty sa budú čoraz viac dostávať do izolácie.



EÚ by mala odpovedať na situáciu dvojitou stratégiou. Tá by mala pozostávať zo sankčných ciel na americké tovary. Či a kedy Donalda Trumpa ovplyvnia, to sa dá len ťažko predpovedať. „Ale odporcom protekcionizmu v USA budú dávať argumenty,“ uviedol Fuest. Druhou časťou stratégie EÚ by mala byť ponuka adresovaná Trumpovi na dvojstranné znižovanie ciel v rámci dohody o zóne voľného obchodu.