Rast maloobchodných tržieb v USA predčil očakávania

Domácnosti zvýšili výdavky na motorové vozidlá a ďalšie tovary.

Washington 16. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v USA sa v júni zvýšili viac, než sa očakávalo. To signalizuje vysoké spotrebiteľské výdavky, na ktoré pripadajú v USA viac než dve tretiny ekonomickej aktivity, čo by mohlo sčasti vykompenzovať slabé firemné investície.



Maloobchodné tržby v júni medzimesačne stúpli o 0,4 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Domácnosti zvýšili výdavky na motorové vozidlá a ďalšie tovary. Ekonómovia počítali s nárastom len o 0,1 %. Ministerstvo tiež mierne smerom nadol revidovalo májový údaj z +0,5 % na +0,4 %.



V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v júni vzrástli o 3,4 %.



Maloobchodné tržby bez započítania áut, benzínu, stavebných materiálov a potravinových služieb v júni medzimesačne stúpli o 0,7 % po zvýšení o 0,6 % v máji. Tieto takzvané jadrové maloobchodné tržby najviac korešpondujú so spotrebiteľskými výdavkami, ako zložkou hrubého domáceho produktu. Ich výrazné zvýšenie v júni po solídnom pluse v apríli a máji signalizuje prudké zrýchlenie rastu spotrebiteľských výdavkov v 2. štvrťroku.



Tržby predajcov áut v júni stúpli o 0,7 % podobne ako v máji. Tržby čerpacích staníc, naopak, klesli o 2,8 % z dôvodu zlacnenia benzínu. Tržby predajcov stavebných materiálov vzrástli o 0,5 % po poklese o 1,5 % v máji. Tržby predajcov oblečenia sa zvýšili o 0,5 % rovnako ako predajcov nábytku. Tržby reštaurácií a barov vyskočili o 0,9 %.