Minister Altmaier chce zlepšiť prenos inovácií do praxe

Berlín 11. marca (TASR) - Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier chce urobiť Nemecko príťažlivejšie pre inovačné investície.



"Pokiaľ ide o presadenie inovácií do života, musíme sa stáť lepšími," uviedol minister v pondelok v Berlíne. Transferová iniciatíva má za cieľ technológie a vedecké poznatky preniesť z výskumu do konkrétnych produktov a služieb, aby sa zlepšili. Popri schopnosti dialógu musí ministerstvo zlepšiť aj podporu inovácií.



Hovorca združenia Zuse Alexander Knebel povedal, že lepší transfer technológií z vedeckých pracovísk do hospodárstva je naliehavo potrebný. Výskumné ústavy preto potrebujú lepšie podmienky podpory. Spolková vláda musí vyjsť tejto požiadavke v ústrety.



Šéf poslaneckej skupiny Slobodnej nemeckej strany (FDP) Michael Theurer privítal Altmaeirovu iniciatívu. Jeho vlastný postup však podľa neho zostáva "fatálny".



"On chce svojou priemyselnou stratégiou podporovať takzvaných národných šampiónov a oslabiť konkurenciu. Mnohé štúdie však potvrdzujú, že práve konkurencia zabezpečuje inovácie viac ako všetko ostatné," dodal Theurer. Altmaier podľa neho ako minister pre monopoly zostáva "ničiteľom inovácií".