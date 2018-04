Nálada v českej ekonomike sa v apríli zlepšila, V Nemecku zhoršila

Index ekonomického sentimentu sa v apríli po marcovom poklese medzimesačne zvýšil o 0,4 bodu na 100,1 bodu.

Praha 24. apríla (TASR) - Nálada v českej ekonomike sa v apríli mierne zlepšila.



Index ekonomického sentimentu sa v apríli po marcovom poklese medzimesačne zvýšil o 0,4 bodu na 100,1 bodu, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ). Index podnikateľskej dôvery stúpol o 0,6 bodu na 97,6 bodu a index spotrebiteľskej dôvery sa znížil o 0,3 bodu na 112,5 bodu. V porovnaní s rovnakým mesiacov vlaňajška všetky tri indexy vzrástli.



Nálada nemeckých podnikateľov sa v apríli zhoršila viac, než sa čakalo Nálada nemeckých podnikateľov sa v apríli zhoršila piaty mesiac po sebe a viac, než sa očakávalo. Hlavným dôvodom sú obavy týkajúce sa medzinárodných obchodných sporov.



Index podnikateľskej dôvery mníchovského inštitútu Ifo v apríli klesol o 1,2 bodu na 102,1 bodu zo 103,3 bodu v marci. Ekonómovia počítali so znížením len na 102,8 bodu.



Manažéri firiem horšie než pred mesiacom hodnotili aktuálnu situáciu rovnako ako boli menej optimistickí ohľadom vývoja v najbližších šiestich mesiacoch.



Nemecké firmy majú obavy z dôsledkov obchodných sporov medzi USA, Čínou a ďalšími krajinami. Európska únia (EÚ) požaduje od Washingtonu trvalú výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka do USA.



Pozorne sledovaný index podnikateľskej dôvery inštitútu Ifo bol prepracovaný a od apríla zahŕňa viac firiem. Aj napriek poklesu zostáva index na relatívne vysokej úrovni.



Nálada vo francúzskom priemyselnom sektore sa v apríli zhoršila Dôvera vo francúzskom priemyselnom sektore sa v apríli zhoršila.



Index nálady vo výrobnom sektore v apríli klesol na 109 bodov zo 110 bodov v marci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Ekonómovia počítali so stagnáciou na úrovni 110 bodov. Index však zostáva vysoko nad svojím dlhodobým priemerom 100 bodov.



Výrobcovia boli menej optimistickí ohľadom všeobecných vyhliadok sektora, keď sa príslušný index znížil na 24 z 26 bodov. Prudko sa zhoršilo hodnotenie predchádzajúcej aktivity, príslušný index padol na 5 zo 17 bodov.



Mierne sa v apríli zhoršila aj celková podnikateľská dôvera vo Francúzsku. Jej index klesol už štvrtý mesiac po sebe o 1 bod, konkrétne na 108 zo 109 bodov v marci.