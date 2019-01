P. Moscovici dúfa, že Veľká Británia zostane v EÚ

Británia by mala vystúpiť z EÚ 29. marca. Britský parlament však veľkou väčšinou odmietol dohodu o brexite, ktorú vyrokovala vláda premiérky Theresy Mayovej so zvyšnými štátmi EÚ.

Davos 23. januára (TASR) - Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici dúfa, že Veľká Británia zostane v Európskej únii (EÚ). Ešte 29. marca bude otvorenou možnosťou, že Británia z Únie nevystúpi, uviedol Moscovici na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.



"Nikdy sme nechceli brexit," dodal Moscovici. EÚ je lepšie na tom s Veľkou Britániou ako členským štátom a Veľká Británia je silnejšia v Únii. Londýn si podľa neho musí ujasniť, čo chce.



Británia by mala vystúpiť z EÚ 29. marca. Britský parlament však veľkou väčšinou odmietol dohodu o brexite, ktorú vyrokovala vláda premiérky Theresy Mayovej so zvyšnými štátmi EÚ. Preto hrozí, že koncom marca príde k chaotickému brexitu bez dohody.



Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier uviedol, že je potrebné zabrániť neriadenému brexitu. Ak potrebuje Veľká Británia viac času na vyjasnenie svojej pozície, nemá nič proti tomu. "Myslím si, že v tomto smere by sme mali byť trpezliví."