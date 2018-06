Podľa nemeckých zväzov nové clá ohrozujú globálnu konjunktúru

Donald Trump zaviedol na čínske tovary nové sankčné clá v hodnote 50 miliárd USD. Peking oznámil protiopatrenia na americké produkty v rovnakej sume.

Berlín 15. júna (TASR) - Nové sankčné clá Spojených štátov proti Číne budú mať podľa predstaviteľov hlavných nemeckých odvetvových zväzov nepriaznivé dôsledky aj na nemeckú ekonomiku.



Šéf Spolkového združenia nemeckého priemyslu (BDI) Dieter Kempf uviedol, že obchodný konflikt vtiahol medzi poškodených aj Nemecko. Hrozí, že dôjde k vystupňovaniu protekcionistickej špirály. Kempf zdôraznil: "Pre našu životnú úroveň a našu zamestnanosť má obchod zásadný význam." Vlani smerovalo z celkového nemeckého objemu exportu do USA 9 % a do Číny 7 %.



Šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory DIHK) Eric Schweitzer vyhlásil, že nemeckým podnikom hrozí pád medzi mlynské kamene obchodného sporu USA a Číny.



"Naše firmy majú v nich veľa závodov a sú v nich silno zaangažované. Oznámenými clami proti Číne a očakávanou odvetou Pekingu utrpia dvojnásobné straty. Vzhľadom na zasiahnutý objem obchodu s Čínou sú americké sankčné clá veľkou hrozbou aj pre súčasný globálny ekonomický rozvoj," povedal.



Nemecká spolková vláda by sa mala teraz ešte viac zasadiť za spoločný európsky tlak za otvorené trhy a jeho činnosť na jasných pravidlách.



