Polovica európskej ocele vyvážanej do USA ide cez prístav Antverpy

Brusel 1. júna (TASR) - Belgicko má o dôvod viac byť znepokojené americkými clami na európsku oceľ a hliník, ktoré platia od 1. júna, lebo polovička exportov európskej ocele do Spojených štátov prechádza cez prístav Antverpy. Uviedla v piatok tlačová agentúra Belga.



Clá na dovoz ocele vo výške 25 % a 10 % na dovoz hliníka začali platiť od piatku od 5.00 h SELČ.



Pre prístav v Antverpách to nie je dobrá správa. V posledných mesiacoch prístav zaznamenal výrazný nárast vývozu ocele do Spojených štátov, zrejme aj pre to, že americké spoločnosti očakávali zavedenie daní zo strany ich vlády.



Vedenie prístavu tvrdí, že Antverpy sú najväčším oceliarskym prístavom v Európe a negatívne pocítia vplyv nových amerických ciel. V roku 2016 a rovnako aj v roku 2017 bolo cez tento prístav do Spojených štátov prepravených približne 1,1 milióna ton konvenčnej ocele.



"Náš prístav poskytuje približne 50 percent európskeho vývozu ocele do Spojených štátov," potvrdila hovorkyňa prístavu pre RTBF. Podľa jej slov počas prvých štyroch mesiacov 2018 sa vývoz ocele z Antverp do Spojených štátov oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil o 43 %. Dôvodom bol nielen slabší začiatok roka 2017, ale aj očakávania obchodníkov a priemyslu, že americká strana si zavedenie ciel nerozmyslí. "Americké spoločnosti sa snažili zásobiť sa čo najviac ešte pred možným zavedením daní," spresnila hovorkyňa.



Vedenie prístavu priznalo, že vplyv colných opatrení prijatých administratívou USA je zatiaľ ťažko predvídateľný, lebo bude závisieť od toho, ako zareaguje EÚ a aké budú reakcie samotných výrobcov ocele a ich zákazníkov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak