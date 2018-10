Prezident Trump naďalej tvrdí, že EÚ v obchode využíva USA

Trump a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa ešte v júli vo Washingtone dohodli, že chcú urovnať obchodný konflikt medzi USA a EÚ.

Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa znovu pustil do Európskej únie. V rozhovore, ktorý poskytol v nedeľu (14.10.) televíznej stanici CBS tvrdil: "Európska únia bola vytvorená na to, aby nás cez obchod využívala." Deje sa tak podľa neho aj teraz. "Nikto s nami nezaobchádza horšie než práve Európska únia," dodal.



Trump ďalej povedal, že má rád Severoatlantickú alianciu (NATO). "Ale viete čo? Nemali by sme financovať takmer celé náklady NATO, aby sme chránili Európu. A pritom nás navyše využívajú v obchode. To nebudú ďalej robiť," vyhlásil.



Trump a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa ešte v júli vo Washingtone dohodli, že chcú urovnať obchodný konflikt medzi USA a EÚ. Konkrétny spôsob, ako to dosiahnuť, však doteraz nejestvuje.