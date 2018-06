Švajčiarska ekonomika by tento rok mala vzrásť o 2,4 %

Slabší kurz švajčiarskeho franku prispieva k rastu vývozu. Exportu či službám v oblasti cestovného ruchu by sa tak malo v nasledujúcom období dariť.

Bern 19. júna (TASR) - Švajčiarsky Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti potvrdil vyhliadky tohtoročného rastu ekonomiky na úrovni výrazne nad 2 %. Ponechal tak v platnosti odhad z marca. Navyše, nemenil ani vyhliadky na rok 2019.



Sekretariát uviedol, že tento rok očakáva ekonomický rast na úrovni 2,4 %, čo je v súlade s marcovým odhadom. V platnosti ponechal aj marcovú prognózu na rok 2019, keď predpokladal rast o 2 %.



Podľa inštitúcie slabší kurz švajčiarskeho franku prispieva k rastu vývozu. Exportu či službám v oblasti cestovného ruchu by sa tak malo v nasledujúcom období dariť.



Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti zároveň očakáva, že nezamestnanosť by v tomto roku mala dosiahnuť 2,6 %. V budúcom roku by mala ešte klesnúť na 2,5 %.



Na druhej strane, inflačné vyhliadky na tento rok inštitút mierne zvýšil. Zatiaľ čo v marci počítal s infláciou na úrovni 0,6 %, teraz očakáva rast spotrebiteľských cien o 1 %. V roku 2019 by mala inflácia dosiahnuť v priemere 0,8 %, zatiaľ čo v marci počítal sekretariát s mierou inflácie na úrovni 0,7 %.