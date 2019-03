V Česku bolo vlani 1,011 milióna samostatne činných podnikateľov

V nijakom ďalšom štáte Európskej únie nemajú živnostníci na ekonomiku krajiny taký silný vplyv ako v Česku.

Praha 4. marca (TASR) - Počet podnikateľov v Česku, ktorí si samostatnou zárobkovou činnosťou zarábajú, dosiahol vlani 1,011 milióna a medziročne ich pribudlo 20.000. Vyplýva to z evidencie Českej správy sociálneho zabezpečenia. Informoval o tom portál iDNES.



„Podstatný je trend. Počet živnostníkov rastie už tretí rok po sebe, a to aj napriek tomu, že ich je v ČR najviac na počet obyvateľov. Je to jasný signál, že naša krajina je v dobrej ekonomickej kondícii a že nehrozí zrútenie systému obsluhy vidieka a regiónov," uviedol predseda Asociácie malých a stredných podnikov Karel Havlíček.



Podľa neho je dôležité sledovať súčasne aj stav nových právnických subjektov, ktorých počet tak isto rastie a blíži sa už k hodnote 500.000.



Najviac podnikov je evidovaných v Prahe (181.000) a v krajoch Stredočeskom (140.000) a Juhomoravskom (111.000).



V nijakom ďalšom štáte Európskej únie nemajú živnostníci na ekonomiku krajiny taký silný vplyv ako v Česku. Firmy, ktoré zamestnávajú 1 až 9 ľudí, sa na celkovom počte podnikov v ČR podieľajú viac ako 95 % a sú najväčšími zamestnávateľmi. Prácu u nich našla viac ako jedna tretina zamestnancov.