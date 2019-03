Hotelieri čakajú vyšší záujem o rekreačné poukazy cez jarné prázdniny

Príspevok na rekreáciu zamestnancov je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne.

Bratislava 3. marca (TASR) – Na komplexné hodnotenie rekreačných poukazov je zatiaľ podľa generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka skoro. Predpokladá však zvýšený záujem o tento nástroj počas jarných prázdnin.



Poukazy je možné využiť od 1. januára tohto roka. "Prvé informácie od poskytovateľov ubytovacích služieb naznačujú, že aj vďaka tomuto nástroju niektoré ubytovacie zariadenia už v januári zaznamenali výraznejší nárast prenocovaní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka," skonštatoval Harbuľák. Zároveň očakáva, že v období jarných prázdnin bude viac záujemcov o využitie tohto nástroja.



Príspevok na rekreáciu zamestnancov je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Toto opatrenie by malo podporiť domáci cestovný ruch.