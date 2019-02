Hotely skupiny BHP medzi najatraktívnejšími zamestnávateľmi

Foto: BHP

Bratislava 7. februára (OTS) - Hotely, ktoré manažuje skupina Best Hotel Properties (BHP, a.s.), patria medzi tie najlepšie na Slovensku. Potvrdila to aj prestížna anketa Najatraktívnejší zamestnávateľ Slovenska 2018, v ktorej získala spoločnosť druhé miesto v kategórii Cestovný ruch, gastro a hoteliérstvo. V hlasovaní prostredníctvom portálu profesia.sk o tom rozhodla široká verejnosť.Do siedmeho ročníka celoslovenskej ankety sa Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava a Sheraton Bratislava Hotel prihlásili pod hlavičkou materskej spoločnosti BHP. „“ komentoval výsledky ankety, generálny riaditeľ hotelov Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava a Sheraton Bratislava Hotel.,“ vysvetľuje riaditeľ ľudských zdrojovNa prvom mieste v rebríčku zostavenom podľa odvetvia Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo sa usmiestnil McDonald´s Slovakia a na treťom mieste skončil Grand Hotel Kempinski High Tatras. „,“ povedala, generálna manažérka Grand Hotela Kempinski High Tatras.V siedmom ročníku ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ celkovo v 10 kategóriách súťažilo takmer 200 nominovaných spoločností. O víťazoch rozhodovalo viac ako 13-tisíc hlasujúcich. Cieľom ankety je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž. Výsledkom je rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu osloviť ľudí na Slovensku svojím férovým prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre nich vytvárajú.BHP vlastní a manažuje Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava. Do jeho portfólia patrí aj moskovský hotel Baltschug Kempinski či Double Tree by Hilton Londýn Westminster. Hotel Crowne Plaza Bratislava rovnako ako Sheraton Bratislava Hotel manažuje na základe zmluvy o frančíze. V správe má aj tatranský hotel Grand Hotel Kempinski High Tatras.