Hotely v portfóliu BHP dosiahli v prvom polroku nárast EBITDA

Bratislava 28. septembra (OTS) - Hotelierska skupina Best Hotel Properties a.s. (BHP) ku koncu prvého polroka tohto roka vlastnila alebo manažovala takmer dve tisícky hotelových izieb na štyroch rôznych európskych trhoch. V prvom polroku zaznamenala rast konsolidovaných výnosov z hotelov v Skupine o 11 percent na 29,3 milióna EUR. Konsolidovaná EBITDA Skupiny z hotelovej činnosti narástla o viac ako 29 percent na 10,3 milióna EUR.“ vysvetlil, predseda predstavenstva BHP. Doplnil, že EBITDA marža z hotelovej činnosti bola na úrovni 35 percent, čo je porovnateľné s top svetovými hotelierskymi spoločnosťami v luxusnom segmente.Historicky najvýznamnejší hotel v portfóliu z pohľadu výšky výnosov, pražský InterContinental, napriek miernemu poklesu obsadenosti na pražskom trhu vykázal nárast tržieb, a to o 4,6 percenta na 13,2 milióna EUR. Dosiahol tiež nárast ukazovateľa EBITDA, a to o 2 percentá na 5,2 milióna EUR. Hotel s vynikajúcou polohou v centre mesta prechádza postupnou renováciou izieb a koridorov v hodnote do 10 miliónov EUR, ktorá je naplánovaná počas plnej prevádzky hotela.Najmä vďaka svetovému šampionátu vo futbale, ktorý zásadne oživil moskovský hotelový trh v jarných a letných mesiacoch, dosiahol v prvom polroku hotel Baltschug Kempinski významný nárast tržieb, a to o 32 percent na 10,1 milióna EUR. „“ priblížil výsledky hotela predseda predstavenstva.Bratislavský Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel si po minuloročnom významnom raste všetkých prevádzkových ukazovateľov naďalej drží pozitívny trend. „“ povedalSkupina BHP predpokladá v nasledujúcom období výkonnosť minimálne porovnateľnú s minulým rokom, a to vzhľadom na vývoj výnosov počas letných mesiacov a počty rezervácií. „,“ uzavrel predseda predstavenstva BHP.