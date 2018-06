Hračkársky reťazec zatvorí v Austrálii desiatky obchodov

Austrálska divízia hračkárskeho reťazca má 44 obchodov a zamestnáva približne 700 ľudí.



Sydney 23. júna (TASR) - Obchody Toys "R" Us a Babies "R" Us v Austrálii sa čoskoro zatvoria. Dôvodom je, že austrálski konkurzní správcovia nedokázali nájsť kupca na aktíva americkej hračkárskej siete.



Austrálska divízia hračkárskeho reťazca má 44 obchodov a zamestnáva približne 700 ľudí. Prvý obchod Toys "R" Us bol v Austrálii otvorený v roku 1993.



Ako uviedla spoločnosť pre BBC, obchody by sa mali zatvoriť postupne v nasledujúcich týždňoch. Spolu s nimi ukončí činnosť aj centrála divízie a distribučné centrum v Sydney. Ukončenie činnosti obchodov nasleduje po kolapse reťazca v Spojených štátoch a Británii.



Špecializované kamenné obchody, čo bol aj prípad spoločnosti Toys "R" Us, totiž v posledných rokoch strácali zákazníkov. Vytlačil ich rastúci záujem o obchody cez internet. Takýto vývoj zaznamenala firma v USA, Británii, Kanade aj v Austrálii. Okrem toho spoločnosti Toys "R" Us skomplikoval situáciu rozmach sietí supermarketov, ktoré predávajú viacero produktov pre deti.



V septembri minulého roka požiadal reťazec Toys "R" Us, ktorý založili v roku 1948, na americkom a kanadskom trhu o ochranu pred veriteľmi. V decembri informoval, že predá v USA tretinu obchodov, v máji tohto roka však už oznámil, že v USA zatvorí alebo predá všetkých 885 obchodov. Nedokázal totiž nájsť kupca, ani získať financie na potrebnú reštrukturalizáciu. V tom istom mesiaci oznámila firma aj zatvorenie zhruba 100 obchodov v Británii. Posledný obchod bol v ostrovnej krajine zatvorený koncom apríla.