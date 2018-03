Hrozba zverejnenia pomohla v ďalších prípadoch nelegálneho hazardu

Finančná správa stále aktívne vyhľadáva nelegálne hazardné stránky, na ktoré pravidelne upozorňuje verejnosť.

Bratislava 16. marca (TASR) - Už 113 stránok, ktoré finančná správa identifikovala v súvislosti s poskytovaním nelegálneho hazardu na internete, prestalo zakázanú ponuku poskytovať ešte predtým, ako sa vôbec na zoznam zakázaných stránok dostali.



Ako informovala TASR hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, stačilo oficiálne upozornenie. Zatiaľ 21 webstránok ponúkajúcich nelegálny hazard ukončilo poskytovanie takejto zakázanej ponuky po zverejnení v zozname finančnej správy. Na zozname zakázaných webových stránok s nelegálnym hazardom je aktuálne 137 webstránok.



Finančná správa stále aktívne vyhľadáva nelegálne hazardné stránky, na ktoré pravidelne upozorňuje verejnosť. Zamestnanci finančnej správy podnikli príslušné kroky už voči 298 webovým sídlam so zakázanou ponukou, pričom 11 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy. Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom zatiaľ tak urobilo už 113 subjektov. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam zakázaných webových sídiel, na ktorom sa nachádza momentálne 137 webstránok.



Kontrola nelegálneho hazardu na internete zo strany finančnej správy prináša konkrétne výsledky. Zverejnenie vo verejnom zozname je dostatočne odstrašujúce. Nielenže 113 takýchto stránok prestalo poskytovať zakázanú ponuku hneď po zaslaní oficiálnej výzvy, ale 21 subjektov mohla v uplynulých dňoch finančná správa zo zoznamu úplne vyradiť. Po zverejnení v zozname totiž prestali poskytovať zakázanú ponuku.



Finančná správa navyše upozorňuje, že využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom, ktorí sú vystavení riziku straty investovaných peňazí. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť navyše uložená pokuta až do výšky 500.000 eur.