Hrozby sankčných ciel medzi USA a Čínou sa ešte výrazne neprejavili

Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy, v piatok (6. 4.) klesol o 0,52 % na 12.241,27 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim piatkom bol však vyššie o 1,19 %.



V týždennom pluse zostal napriek zostrujúcemu sa obchodnému konfliktu medzi Spojenými štátmi a Čínou. Vo štvrtok (29. 3.) totiž vzrástol o takmer 3 %. Bol to jeho najsilnejší denný prírastok za posledných necelých 12 mesiacov.



Index MDax, na ktorom sú kótované stredne veľké nemecké firmy, klesol o 0,13 % na 25.646,49 bodu. Technologický index TecDax oslabil o 0,50 % na 2400,49 bodu.



Nálada na svetových burzách sa nečakane zhoršila vo štvrtok (29. 3.). Americký prezident Donald Trump oznámil, že poveril amerického obchodného splnomocnenca Roberta Lighthizera, aby preskúmal možnosť uvalenia sankčného cla na čínske výrobky v objeme 100 miliárd USD (81,57 miliardy eur) a vytvoril ich zoznam.



Peking reagoval pružne. V piatok čínske ministerstvo obchodu odpovedalo, že v rovnakej sume zvýši clo na americké produkty dovážané do Číny. V jeho odpovedi Washingtonu sa uvádza, že keď bude treba obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, povedie až do samotného konca.



Analytik Alec Phillips z banky Goldman Sachs predpokladá, že Trumpovo vyhlásenie je predovšetkým taktickou záležitosťou pre ďalšie rokovania s Pekingom, hoci podobné správy by mohli v nasledujúcom týždni otriasať trhmi.



V marci sa v americkej ekonomike vytvorilo podstatne menej pracovných miest, než odborníci očakávali. Tento výsledok sa však nemôže spájať s prebiehajúcou diskusiou o sankčných clách. Thomas Gitzel z VP Bank poznamenal, že zatiaľ sa netreba situáciou znepokojovať. V Spojených štátoch zostala minulý mesiac miera nezamestnanosti na úrovni 4,1 %, pričom mzdy a platy zreteľne vzrástli.



CAC 40, hlavný index parížskej akciovej burzy, a hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 klesli oveľa menej než hlavný index americkej burzy Dow Jones Industrial. Ten oslabil o necelého 1,5 %.