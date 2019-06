Huawei Technologies plánuje predať svoju divíziu podmorských káblov

Ide o prvý veľký predaj aktív po tom, ako USA zakázali svojim firmám obchodovať s Huawei pre podozrenia zo špionáže.

Hongkong 3. júna (TASR) - Čínsky koncern Huawei Technologies plánuje predať svoju divíziu podmorských telekomunikačných káblov. Ukázalo to podanie, ktoré v pondelok predložil budúci kupec. Ide o prvý veľký predaj aktív po tom, ako USA zakázali svojim firmám obchodovať s Huawei pre podozrenia zo špionáže.



Hengtong Optic-Electric, výrobca optických telekomunikačných produktov so sídlom v provincii Ťiang-su, oznámil v pondelok v podaní na šanghajskej burze, že 31. mája podpísal memorandum s Huawei Tech Investment, dcérskou firmou Huawei Technologies, o kúpe jej podielu vo výške 51 % v divízii Huawei Marine Systems prostredníctvom hotovosti a emisie akcií. Cena transakcie nebola zverejnená.



Koncern Huawei Technologies sa k tomu odmietol vyjadriť. Potenciálny predaj prichádza v čase, keď je Huawei, výrobca telekomunikačných sieťových zariadení aj smartfónov, pod intenzívnou globálnou kontrolou. Spojené štáty sa totiž snažia presvedčiť svojich spojencov, že produkty Huawei predstavujú bezpečnostné riziko.



Huawei opakovane vyhlásil, že nebude spolupracovať so žiadnou čínskou spravodajskou službou. Americké ministerstvo obchodu však minulý mesiac zakázalo domácim spoločnostiam predávať Huawei kľúčové komponenty a obchodovať s čínskym koncernom bez špeciálneho povolenia. Hrozí tak výrazné narušenie jeho dodávateľského reťazca.



Noviny Wall Street Journal v marci s odvolaním sa na zdroje z americkej bezpečnosti napísali, že za bezpečnostné riziko sú považované aj podmorské káble spoločnosti Huawei Marine.



Podmorské káble sú pritom chrbticou globálnej internetovej siete. Huawei získal podiel na tomto trhu, ktorému dominovali americká firma SubCom, japonská spoločnosť NEC Corp a európska spoločnosť Alcatel-Lucent, po tom, ako v roku 2008 založil Huawei Marine spolu s britskou spoločnosťou Global Marine.



Huawei Marine sa podieľala na 90 projektoch po celom svete a podľa jej webovej stránky vybudovala 50.361 kilometrov káblov vrátane kábla s dĺžkou 6000 kilometrov, ktorý spojil Afriku a Južnú Ameriku v septembri minulého roka.



Podľa výročnej správy Huawei Technologies vykázala káblová firma vlani čistý zisk vo výške 115 miliónov jüanov (14,93 milióna eur) a tržby 394 miliónov CNY.



Výročná správa tiež ukázala, že spoločnosť Huawei Technologies získala v auguste 2018 väčšinové hlasovacie práva v predstavenstve spoločnosti Huawei Marine, pričom Global Marine si ponechala 49-percentný nekontrolný podiel. Global Marine zatiaľ neodpovedala na emailovú žiadosť o komentár.



Podľa podania na burze je najväčším akcionárom spoločnosti Hengtong Optic-Electric súkromná skupina Hengtong Group s 15,66-percentným podielom. Zakladateľ a majiteľ skupiny Hengtong Group Čchuej Ken-liang je druhým najväčším akcionárom s podielom 14,95 %.



Skupina Hengtong Group na svojej internetovej stránke uviedla, že je najväčším poskytovateľom riešení v oblasti optických sietí a inteligentných elektrických sietí s viac ako 70 dcérskymi spoločnosťami doma aj v zahraničí vrátane výrobcu káblov PT Voksel Electric Tbk.