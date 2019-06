Hydinári ponúkajú aj kurčatá chované v systéme welfare

Popri štandardných kurčatách s vysokým kvalitatívnym štandardom si zákazník môže vybrať aj z ponuky prémiového mäsa, uviedol riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.

Bratislava 21. júna (TASR) - Spracovatelia hydiny na Slovensku ponúkajú popri tzv. štandardných kurčatách aj kurčatá chované v systéme welfare, teda v lepších životných podmienkach. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Tzv. prémiové mäso podľa neho tvorí približne 20 % z produkcie hydinového mäsa v SR.



"Slovenskí spracovatelia hydiny ponúkajú svojim zákazníkom široký sortiment výrobkov. Popri štandardných kurčatách s vysokým kvalitatívnym štandardom si zákazník môže vybrať aj z ponuky prémiového mäsa. Do tejto kategórie patria kurčatá chované v systéme welfare, teda v lepších životných podmienkach," spresnil.



Informoval, že takéto kurčatá sú dlhšie chované, minimálne 40 dní, prípadne 49 dní pri pomaly rastúcich hybridoch. "Menšia je aj hustota kurčiat v chovných halách, čo pre ne znamená vyššie pohodlie. Kurčatá podliehajú pravidelnej kontrole, sú chované bez akéhokoľvek stresu. Majú zabezpečený dostatok svetla, majú bezproblémový a neustály prístup ku krmivu, ako aj k vode, kŕmené sú iba najkvalitnejšími krmivami bez antibiotík a rastových hormónov," podčiarkol.



Zdôraznil, že hydinové mäso z kurčiat chovaných na Slovensku v systéme welfare obsahuje zdraviu prospešné vitamíny a živiny, je vyzretejšie s lepšou štruktúrou a kvalitou svaloviny. "Takéto mäso je po tepelnej úprave kvalitnejšie ako štandardné hydinové mäso, po upečení má lepšiu a výraznejšiu chuť a vôňu, po upečení je šťavnatejšie, krehkejšie a jemnejšie a má udelenú Značku kvality SK," dodal Molnár.



"Na všetky uvedené vlastnosti má vplyv predovšetkým oveľa dlhšia doba výkrmu kurčiat, lepšie pohodlie kurčiat počas chovu a použitie vysokokvalitných kŕmnych zmesí," povedal riaditeľ ÚHS.



Ubezpečil zároveň, že slovenskí spracovatelia hydiny musia spĺňať všetky prísne pravidlá EÚ a sú pod dôslednou a neustálou kontrolou veterinárnych inšpektorov. V zahraničí a v tretích krajinách to tak vždy nie je. Veľké množstvo afér so zahraničným hydinovým mäsom dokazuje, že kontroly sú v týchto krajinách nedostatočné a neúčinné, celý systém potravinového dozoru zlyháva.



Dodal, že všetko hydinové mäso vyprodukované na Slovensku, teda štandardné aj prémiové, je slovenskými veterinármi niekoľkokrát skontrolované, bezpečné, kvalitné, zdravé a najmä čerstvé, keďže nemuselo precestovať pol Európy. Preto je veľmi dôležité, aby slovenský spotrebiteľ hľadal na obale najmä označenie pôvodu hydinového mäsa. Na každej etikete musí byť uvedená krajina chovu a zabitia hydiny slovami 'Chované v:', 'Zabité v:' alebo 'Krajina pôvodu:'