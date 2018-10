Hygienickú príručku pre verejné stravovanie vytvorila SaS s odborníkmi

Agrorezort na svojom webovom sídle zverejňuje príručky pre jednotlivé kategórie. Mala by tam byť uverejnená s odkazom, kde ju vedia užívatelia nájsť.

Bratislava 15. októbra (TASR) – Odborný dokument, hygienickú príručku pre prevádzkovateľov verejného stravovania, vypracovala spolu s odborníkmi opozičná strana SaS. Na stránke Európskej komisie je oznámenie o jej schválení. V pondelok to pre médiá uviedla odborníčka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.



Agrorezort na svojom webovom sídle zverejňuje príručky pre jednotlivé kategórie. Mala by tam byť uverejnená s odkazom, kde ju vedia užívatelia nájsť, dodala.



Materiál je určený pre reštauračné zariadenia, výrobcov pokrmov na trhoviskách, v rámci rôznych podujatí, aj pre ich zamestnancov a podobne, uviedla Halgašová. „Príručka je prehľadná a aktuálna a je zadarmo. Doterajšia príručka stála podnikateľa 60 eur a aktualizácia 30 eur. Budeme robiť aj jej aktualizáciu a rovnako bezplatne,“ konštatovala s tým, že cieľom je odstrániť byrokratickú záťaž.



Expert strany na potravinárstvo Miroslav Žiak konkretizoval, že na dokumente pracovali s odborníkmi dva roky a obsahuje napríklad sanitačný a deratizačný poriadok, formuláre či povinnosti pre reštaurácie.



Príručka so 170 stranami, ktorá je zverejnená na webe strany a voľne dostupná na stiahnutie, je určená pre vyše 22.000 subjektov vo verejnom stravovaní. Predseda strany Richard Sulík to považuje za príspevok ku skvalitneniu podnikateľského prostredia na Slovensku.