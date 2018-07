Hyperinflácia prinútila Venezuelčanov, aby prešli na výmenný obchod

Dokonca aj v hlavnom meste Caracas mnohí neformálni obchodníci nemajú prístup k bankových službám alebo k platobným terminálom a dávajú prednosť transakciám v naturáliách.

Rio Chico 7. júla (TASR) - V zátoke vo venezuelskom meste Rio Chico vysedávajú desiatky rybárov na poludňajšom slnku a snažia sa predať svoj úlovok. Ale nie za peniaze. Namiesto nich vymieňajú ryby za balíky múky, ryže či olej na varenie.



"Nie je tu žiadna hotovosť, len výmenný obchod," potvrdila Mileída Loverová, ktorá sa snaží vymeniť úlovok svojho manžela za iné potraviny, aby mohla kŕmiť štyri deti.



Venezuela zápasí s hyperinfláciou. Spotrebiteľské ceny v krajine sa v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu viac než zdvojnásobili a v medziročnom porovnaní stúpli o takmer 24.600 %. Zohnať bankovky v tejto juhoamerickej krajine je rovnako ťažké, ako zohnať chronicky nedostatkové potraviny a lieky. Venezuelčania sú tak stále viac odkázaní na výmenný obchod, ktorý nahradil peňažné transakcie.



Pri platbe za tie najlacnejšie tovary a služby by museli vyložiť na pult obrovskú hromadu bankoviek. A na to počet bankoviek, ktoré sú v obehu, jednoducho nestačí.



Formálne môžu firmy prijímať platby prostredníctvom bankových prevodov a debetných kariet. To je však často možné len vo veľkých mestách. V odľahlých vidieckych oblastiach, ako je Rio Chico, sa takéto operácie realizujú len ťažko. Veď ktorý rybár by mal platobný terminál?



Dokonca aj v hlavnom meste Caracas mnohí neformálni obchodníci nemajú prístup k bankových službám alebo k platobným terminálom a dávajú prednosť transakciám v naturáliách.



Vzostup výmenného obchodu v nadväznosti na hyperinfláciu a nedostatok peňazí je odrazom toho, ako sa kedysi prosperujúca krajina vrátila k "prvopočiatočnému" obchodnému mechanizmu - výmene tovarov.



"Je to veľmi primitívny platobný systém, a je tiež veľmi primitívny aj pre krajinu, ktorá nemá dostatok hotovosti," uviedol ekonóm Luis Vicente León z poradenskej spoločnosti Datanalisis.



Ekonómovia tvrdia, že centrálna banka nestíha tlačiť peniaze dostatočne rýchlo, aby udržala krok s infláciou.



Venezuela, ktorá bola vďaka rope kedysi jednou z najbohatších krajín Južnej Ameriky, sa zmieta v hlbokej hospodárskej kríze. Vyvolal ju pokles cien ropy a jej ťažby v predchádzajúcich rokoch, a tiež politika prezidenta Nicolása Madura. Ten zase obviňuje z problémov krajiny sankcie, ktoré na ňu uvalili USA, a tiež opozíciu.



Hospodárska kríza však spôsobila, že v rokoch 2015 až 2017 odišiel z Venezuely takmer jeden milión ľudí, čo sú 3 % obyvateľov.



Do Rio Chico prichádza Marvin Guaramato na aute naloženom škatuľami s olejom, cestovinami a kukuričnou múkou. Nastáva vrava a zmätok, v ktorom sa rybári sa snažia vymeniť svoj úlovok za potraviny. Jeden z nich, Reinaldo Armas, je spokojný, že získal produkty pre rodinu. Niekedy však nedokáže vymeniť úlovok za nič.



"Niektoré dni strávim päť hodín bez toho, aby som ich za niečo vymenil a musím vziať všetky ryby domov," dodal.